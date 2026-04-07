मौसम का डबल अटैक, भीषण गर्मी के बीच होगी बारिश! लू को लेकर एडवाइजरी जारी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बदली बारिश के बाद अब सूरज की तपिश बढ़ रही है। रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम साफ होते ही गर्मी और उमस बढ़ गई है। सोमवार को धूप और बदली ने लोगों को परेशान किया। वहीं राजनांदगांव जिले में गर्मी ने तीखे तेवर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। वहीं लोगों को घर से बाहर निकले से पहले जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सोमवार को राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा। आज भी बादल साफ होने से दिन में लू जैसे हालात बने रहे।