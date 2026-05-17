छत्तीसगढ़ में 20 करोड़ के सिक्कों की मांग, कैट ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को लिखा पत्र

Chhattisgarh News: कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रदेश में 5, 10 और 20 रुपए के छोटे नोटों एवं सिक्कों की भारी कमी पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने आम जनता और व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी बताते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र भेजकर जल्द समाधान की मांग की है। कैट के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में बैंकों के पास छोटे नोट और सिक्कों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिससे रोजमर्रा के लेन-देन में लगातार कठिनाइयां आ रही हैं।