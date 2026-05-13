सुशासन तिहार में बड़ा बवाल, अधिकारियों को बनाया बंधक, पट्टे की मांग को लेकर लोगों ने निकाली भड़ास

प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं होने पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद भवन का ताला खुलवाकर अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पुलिस की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।