मोहला-मानपुर में ‘हरा सोना’ का सीजन शुरू, नक्सल साये से मिली आजादी, DFO की अपील- जंगल में सतर्क रहें

Tendu Patta News: छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर जिले में इन दिनों ‘हरा सोना’ कहे जाने वाले तेंदूपत्ता का संग्रहण पूरे जोर-शोर से जारी है। जिले में इस बार तेंदूपत्ता सीजन कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में अब ग्रामीण बिना किसी डर के जंगलों में पहुंचकर तेंदूपत्ता तोड़ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जिले से नक्सलवाद का साया लगभग खत्म हो चुका है और इसी वजह से इस बार तेंदूपत्ता संग्रहण पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। जिले में कुल 39 समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य संचालित किया जा रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में सावधानी बरतने और जंगली जानवरों से सतर्क रहने की अपील भी की है।