Chhattisgarh News: 20 साल से प्रशासन ने नहीं मिली मदद, अपने गांव बचाने ग्रामीणों ने खुद ही ढूंढ निकाली तरकीब

Chhattisgarh News: प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लगातार बढ़ते नदी कटाव से खेत और घरों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए गांव के लोग अब अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुट गए हैं। सामूहिक प्रयास से ग्रामीण नदी के कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (एमएमएसी) जिले के अंबागढ़ चौकी ब्लॉक स्थित बरारमुड़ी गांव में 20 वर्षों से नदी कटाव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने अब खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। सरकारी तंत्र की अनदेखी और प्रशासन से मदद न मिलने पर गांव के लोगों ने स्वयं नदी किनारे पचरी और पिचिंग का काम शुरू किया है।