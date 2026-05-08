Chhattisgarh IAS Posting: IAS अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव, इन्हें मिली नई जिम्मेदारी

वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी Roktima Yadav को Koriya जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले 6 मई 2026 को जारी आदेश में उन्हें आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया था। अब शासन ने आदेश में संशोधन करते हुए उन्हें कोरिया जिले की कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है। वे आगामी आदेश तक इस पद पर कार्य करेंगी।