Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन, जल्दी करें अप्लाई

भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय, शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2965212, 2965214 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र के अधिकारी रामजीत राम से मोबाइल नंबर 9424184279 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भर्ती अभियान का उद्देश्य योग्य युवाओं को थल सेना में शामिल कर देश सेवा का अवसर प्रदान करना है। थलसेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों को अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और पेशेवर कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह अवसर केवल योग्य और उत्साही उम्मीदवारों के लिए है।