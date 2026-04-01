CG Weather News: छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, तापमान में गिरावट से मिलेगी राहत

मौसम में इस बदलाव के पीछे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण मुख्य वजह है। इसके प्रभाव से एक द्रोणिका पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिण भारत तक फैली हुई है, जो छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित कर रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो 1 अप्रैल को यहां बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।