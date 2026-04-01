Bastar Flight: बस्तर को फिर मिली हवाई रफ्तार, रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद फ्लाइट सेवा शुरू

यह सेवा पहले भी संचालित हो रही थी, लेकिन अगस्त 2024 में इसे बंद कर दिया गया था। इसके पीछे मुख्य कारण उड़ान योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का खत्म होना, यात्रियों की कम संख्या और बढ़ती परिचालन लागत रही। सेवा बंद होने के बाद बस्तर की हवाई कनेक्टिविटी लगभग ठप हो गई थी, जिससे यात्रियों को रायपुर या अन्य शहरों तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता था।