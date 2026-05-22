जगदलपुर-निजामुद्दीन समर स्पेशल पर विवाद, आम यात्रियों को टिकट नहीं, करीब 1440 प्रदर्शनकारी पहुंचे दिल्ली

मामला उस समय और गंभीर हो गया जब ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत में कई लोगों ने बताया कि वे दिल्ली में आयोजित डी-लिङ्क्षस्टग के आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। यात्रियों के इस बयान ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समर स्पेशल के रूप में चलाई गई यह ट्रेन वास्तव में आम जनता की सुविधा के लिए थी या किसी विशेष संगठन अथवा समूह के लोगों को दिल्ली पहुंचाने के लिए संचालित की गई थी। यदि ट्रेन आम लोगों के लिए थी, तो टिकट बुङ्क्षकग क्यों शुरू नहीं हुई? और यदि यह विशेष उद्देश्य से संचालित की गई थी, तो इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? प्रचार में यह क्यों कहा गया कि यह समर स्पेशल ट्रेन है।