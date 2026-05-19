अमित शाह का बड़ा ऐलान! बस्तर के हर आदिवासी को मिलेगी गाय-भैंस, बनेगा डेयरी नेटवर्क

इधर, दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह से बस्तर के मुद्दों पर चर्चा की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद दीपक बैज ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह बैठक सिर्फ “खानापूर्ति” है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर के जल, जंगल और जमीन को बेचने तथा बड़े उद्योगपतियों को लाने की योजना बनाई जा रही है। बैज ने कहा कि असली मकसद बस्तर का विकास नहीं, बल्कि यहां के खनिज संसाधनों को निजी हाथों में सौंपना है।