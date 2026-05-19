NH-63 पर बड़ा हादसा! रास्ते में पलटी स्कॉर्पियो, एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल

Chhattisgarh Scorpio Accident: राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर फटने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में नवरंगपुर के एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जो किरंदुल में शादी समारोह से लौट रहे थे। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।