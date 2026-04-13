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किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

LPG Cylinder pipe Burst: बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस ने अचानक आग का रूप ले लिया।

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बिलासपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 13, 2026

किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी(photo-patrika

किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी(photo-patrika

LPG Cylinder pipe Burst: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस ने अचानक आग का रूप ले लिया। इस घटना में किचन में मौजूद तीन महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जबकि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा एक पुरुष भी इसकी चपेट में आ गया।

LPG Cylinder pipe Burst: किचन में खाना बनाते समय हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घर के किचन में रोजमर्रा की तरह खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर से जुड़ा पाइप फट गया, जिससे तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में किचन में गैस फैल गई और चिंगारी लगते ही आग भड़क उठी।

चंद मिनटों में विकराल हुई आग

गैस लीकेज के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। किचन में मौजूद तीनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से झुलस गईं। घर में मौजूद एक पुरुष ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी झुलस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, झुलसे हुए लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में गैस पाइप फटने को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।

सुरक्षा में लापरवाही बन सकती है जानलेवा

इस घटना ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर गैस पाइप और रेगुलेटर की जांच जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

सावधानी ही बचाव

गैस पाइप की नियमित जांच करें
लीकेज की स्थिति में तुरंत गैस बंद करें
किचन में वेंटिलेशन का ध्यान रखें
किसी भी चिंगारी से दूर रहें

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Updated on:

13 Apr 2026 11:00 am

Published on:

13 Apr 2026 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

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