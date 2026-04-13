किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

LPG Cylinder pipe Burst: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस ने अचानक आग का रूप ले लिया। इस घटना में किचन में मौजूद तीन महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जबकि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा एक पुरुष भी इसकी चपेट में आ गया।