किचन में खाना बनाते वक्त सिलेंडर पाइप फटा! 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी(photo-patrika
LPG Cylinder pipe Burst: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जूना बिलासपुर के कतियापारा इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां घरेलू गैस सिलेंडर से लीक हुई गैस ने अचानक आग का रूप ले लिया। इस घटना में किचन में मौजूद तीन महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जबकि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा एक पुरुष भी इसकी चपेट में आ गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घर के किचन में रोजमर्रा की तरह खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर से जुड़ा पाइप फट गया, जिससे तेजी से गैस का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में किचन में गैस फैल गई और चिंगारी लगते ही आग भड़क उठी।
गैस लीकेज के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। किचन में मौजूद तीनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से झुलस गईं। घर में मौजूद एक पुरुष ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी झुलस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार, झुलसे हुए लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में गैस पाइप फटने को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।
इस घटना ने एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर गैस पाइप और रेगुलेटर की जांच जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।
गैस पाइप की नियमित जांच करें
लीकेज की स्थिति में तुरंत गैस बंद करें
किचन में वेंटिलेशन का ध्यान रखें
किसी भी चिंगारी से दूर रहें
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