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बिलासपुर

कुछ ही क्लिक में मौत का सामान, साइनाइड से छात्र की मौत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बटनदार चाकू से लेकर खतरनाक वस्तुओं की बिक्री

Bilaspur News: बिलासपुर में सामने आए एक मामले में साइनाइड जैसे अत्यंत जहरीले पदार्थ की ऑनलाइन उपलब्धता से छात्र की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 11, 2026

ऑनलाइन खतरनाक वस्तुओं की खुलेआम बिक्री पर उठे गंभीर सवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ऑनलाइन खतरनाक वस्तुओं की खुलेआम बिक्री पर उठे गंभीर सवाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉम्र्स की बढ़ती पहुंच के बीच अब एक गंभीर और चिंताजनक पहलू सामने आ रहा है। बिलासपुर में चाकू से लेकर बेहद खतरनाक रसायन साइनाइड जैसे पदार्थ तक ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। एमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉम्र्स पर इन वस्तुओं की बिक्री खुलेआम जारी है।

साइनाइड खाने से छात्र की मौत

हाल ही में एक छात्र ने इसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉम्र्स से साइनाइड मंगाकर उसे खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, इंटरनेट पर साधारण सर्च के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे कुछ ही मिनटों में धारदार चाकू या खतरनाक रसायन ऑर्डर कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि कुछ प्लेटफॉम्र्स पर साइनाइड जैसे जहरीले पदार्थ भी 1650 रुपए में उपलब्ध हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों में चिंता बढ़ गई है।

बड़ी घटना के बाद ही प्रशासन की खुलती है आंख

इस तरह की वस्तुओं की अनियंत्रित बिक्री अपराधों को बढ़ावा दे सकती है। शहर में हाल के दिनों में चाकूबाजी की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस और निरंतर कार्रवाई नहीं की जा रही है। आमतौर पर किसी बड़ी घटना के बाद ही जांच और कार्रवाई शुरू होती है, जो कुछ समय बाद फिर ठंडी पड़ जाती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉम्र्स पर निगरानी का अभाव

ऑनलाइन प्लेटफॉम्र्स पर बिकने वाली ऐसी खतरनाक वस्तुओं के लिए सख्त नियम और निगरानी जरूरी है। बिना सत्यापन के इनकी बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। साइबर सेल और पुलिस विभाग मिलकर ऑनलाइन प्लेटफॉम्र्स की निगरानी बढ़ाएं और ऐसे उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाएं।

ऑनलाइन सायनाइड मिलने की जानकारी नहीं है। फिर भी इस पर गौर किया जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो नियमानुसार संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस पर अंकुश लगाने की दिशा में काम किया जाएगा। - पंकज पटेल, एएसपी

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Updated on:

11 Apr 2026 02:35 pm

Published on:

11 Apr 2026 02:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / कुछ ही क्लिक में मौत का सामान, साइनाइड से छात्र की मौत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बटनदार चाकू से लेकर खतरनाक वस्तुओं की बिक्री

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