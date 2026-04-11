दरिंदगी या जंगली हमला? 17 बकरा-बकरियों की संदिग्ध मौत से गांव में मचा हड़कंप, पेट फटे, शरीर पर घाव के निशान

CG Crime News: बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चितावर गांव में एक ही रात में 17 बकरा-बकरियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और ग्रामीणों में दहशत के साथ आक्रोश का माहौल भी है। मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी मवेशी गांव के किसान प्रेमलाल बिरको के थे। सुबह जब वह अपने पशुओं को देखने पहुंचे तो एक साथ बड़ी संख्या में बकरा-बकरियों के शव देखकर उनके होश उड़ गए।