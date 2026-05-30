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Chhattisgarh HighCourt: छुट्टी के दिन भी खुला हाईकोर्ट, छात्र को परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति, कॉलेज को एडमिट कार्ड जारी करने निर्देश दिए

Chhattisgarh High Court:छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद अब वह पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

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बिलासपुर

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Love Sonkar

May 30, 2026

Chhattisgarh High Court

High court Bilaspur (photo patrika)

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक छात्र के भविष्य को देखते हुए ईद के अवकाश के दिन भी विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए सुनवाई की और तत्काल राहत प्रदान की। बिलासपुर स्थित रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रशासन को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए।

कोर्ट के आदेश के बाद छात्र को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद अब वह पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हो सकेगा।जानकारी के अनुसार रुंगटा कॉलेज में अध्ययनरत छात्र प्रांजल यादव को किसी कारणवश पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। एडमिट कार्ड नहीं मिलने के कारण छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहा था। इसे लेकर छात्र ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दायर कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दिलाने की मांग की।

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Published on:

30 May 2026 07:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Chhattisgarh HighCourt: छुट्टी के दिन भी खुला हाईकोर्ट, छात्र को परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति, कॉलेज को एडमिट कार्ड जारी करने निर्देश दिए

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