ट्रांसफार्मर Blast से कांपा बिलासपुर! चिंगारियों और धमाकों से मची अफरा-तफरी, कई इलाकों में बिजली गुल

Bilaspur Power Cut: छत्तीसगढ़ में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार ट्रांसफार्मर ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। तिफरा, सिद्धि विनायक नगर, गुरु रोड, माँ आशापुरम कॉलोनी और खमतराई के रानी दुर्गावती नगर से ट्रांसफार्मर फटने और चिंगारियां निकलने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। देर रात हुए धमाकों के कारण घंटों ब्लैकआउट रहा। गर्मी और उमस से परेशान लोगों का गुस्सा अब बिजली विभाग की लापरवाही पर फूट पड़ा है।