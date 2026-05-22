छत्तीसगढ़ में तीन गुना बिजली बिल बढ़ने पर कांग्रेस का हमला! प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी

Congress Electricity Movement: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी हुई है और कई घरों में तीन गुना तक अधिक बिल आ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्मार्ट मीटर को घरों से हटाया जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में सियासत और गर्माने के आसार हैं।