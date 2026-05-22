Raipur Over Bridge: 8 साल बाद खुलेगा रायपुर का कचना रेलवे ओवरब्रिज, फाटक जाम से लाखों जिंदगियों को मिलेगी राहत

Raipur Over Bridge: रायपुर के कचना इलाके में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज बड़ा विकास कार्य पूरा होने जा रहा है। कचना रेलवे ओवरब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम 6 बजे करेंगे। इस ओवरब्रिज के शुरू होने से खम्हारडीह, कचना और आसपास के इलाकों के हजारों लोगों को रोजाना लगने वाले जाम और रेलवे फाटक की परेशानी से राहत मिलेगी। यह परियोजना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।