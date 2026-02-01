CG News: ओवरब्रिज निर्माण से पहले भूमि विवाद गरमाया, आरक्षित जमीन पर नामांतरण पर उठे सवाल

ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय चौक से सदर बाजार, गंज रोड और देवभोग मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सड़क चौड़ीकरण और सुनियोजित ट्रैफिक प्लानिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि वे विकास कार्यों का स्वागत करते हैं, परंतु शासकीय भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न न हो। ओवरब्रिज नगर के विकास की नई राह खोल सकता है, बशर्ते भूमि विवाद और यातायात प्रबंधन के हर निर्णय में कानून, पारदर्शिता और दूरदर्शिता का संतुलन बना रहे।