बजट कार्यों की स्वीकृति पर सरकार–विपक्ष आमने-सामने, मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस का वॉकआउट, जानें पूरा मुद्दा…

विपक्ष की ओर से सिंचाई और लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े कार्यों के लंबित होने का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर मंत्री ने कहा कि नवीन मद की राशि में वृद्धि की गई है। मशीन उपकरण की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में प्रावधान अधिक होते हैं और सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करती है।