संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू

Property Registration Update: छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।