27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू

Chhattisgarh Guideline Rates: छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू(photo-patrika)

संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू(photo-patrika)

Property Registration Update: छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन से संबंधित गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए चार जिलों में नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं। राज्य शासन द्वारा 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं और जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।

निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित किए थे।

Property Registration Update: केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक

प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलों से प्राप्त प्रस्तावित दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय बाजार दर, पंजीयन प्रवृत्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।

27 फरवरी 2026 से प्रभावी

समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने चारों जिलों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बोर्ड द्वारा स्वीकृत संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में प्रभावशील होंगी।

नागरिकों के लिए जानकारी

आम नागरिक और संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 11:31 am

Published on:

27 Feb 2026 11:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

होली त्योहार पर रेलवे की खास तैयारी! SECR जोन से चलेंगी 70 स्पेशल ट्रेनें

Holi Special Train: होली त्योहार पर रेलवे की खास तैयारी! (photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, सुबह-शाम राहत

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत(photo-patrika)
रायपुर

बुलेट की धक-धक से बनी पहचान, पंच से राष्ट्रपति तक चुनाव लड़ने वाले सुल्तान सिंह का निधन… क्षेत्र में शोक की लहर

पंच से राष्ट्रपति तक चुनाव लडऩे वाले सुल्तान सिंह नहीं रहे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

प्रसंगवश: जल ही जीवन है का मिशन मांगे पानी, घरों में नल की टोटियां सूखी

Chhattisgarh
ओपिनियन

CG Weather: प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही राजधानी, 33.6 डिग्री पर पंहुचा पारा, अगले एक सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी

CG Weather: प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही राजधानी, 33.6 डिग्री पर पंहुचा पारा, अगले एक सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.