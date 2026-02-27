27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक! अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत…

CG Weather Alert: मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में अब गर्मी का असर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं।

CG Weather Update: बीते 24 घंटे का हाल

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रायपुर और माना में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। वर्षा के मुख्य आंकड़े नगण्य रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई प्रभावी सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और आसमान सामान्यतः साफ रह रहा है।

आज का पूर्वानुमान, आगामी दिनों का रुझान

आज प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसी भी प्रकार की विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में धूप तेज रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के बाद भी मौसम के शुष्क बने रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि के कारण दिन के समय गर्मी का अहसास बढ़ेगा, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक बनी रह सकती है।

रायपुर का मौसम

राजधानी रायपुर में 27 फरवरी को आसमान मुख्यतः साफ रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने नागरिकों को दोपहर के समय धूप से बचाव और पर्याप्त जल सेवन की सलाह दी है, ताकि बढ़ती गर्मी के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक! अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बुलेट की धक-धक से बनी पहचान, पंच से राष्ट्रपति तक चुनाव लड़ने वाले सुल्तान सिंह का निधन… क्षेत्र में शोक की लहर

पंच से राष्ट्रपति तक चुनाव लडऩे वाले सुल्तान सिंह नहीं रहे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

प्रसंगवश: जल ही जीवन है का मिशन मांगे पानी, घरों में नल की टोटियां सूखी

Chhattisgarh
ओपिनियन

CG Weather: प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही राजधानी, 33.6 डिग्री पर पंहुचा पारा, अगले एक सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी

CG Weather: प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रही राजधानी, 33.6 डिग्री पर पंहुचा पारा, अगले एक सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी
रायपुर

Raipur Airport: इंडिगो की फ्लाइट लेट होने से 40 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे, मचा हंगामा

Raipur Airport: इंडिगो की फ्लाइट लेट होने से 40 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे, मचा हंगामा
रायपुर

हादसे में घायलों को कैशलेस उपचार: 33 जिला कलेक्टरों के लिए खाता खुला

हादसे में घायलों को कैशलेस उपचार: 33 जिला कलेक्टरों के लिए खाता खुला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.