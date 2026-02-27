छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक! अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत…

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रायपुर और माना में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। वर्षा के मुख्य आंकड़े नगण्य रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में कोई प्रभावी सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और आसमान सामान्यतः साफ रह रहा है।