27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

अब पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस! CM साय ने किया सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ, सिलेंडर की झंझट खत्म…

CG City Gas Project: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में नई सौगात दी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

अब पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस(photo-AI)

अब पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस(photo-AI)

CG City Gas Project: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में नई सौगात दी। इस अवसर पर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) रसोई गैस पाइपलाइन सुविधा की औपचारिक शुरुआत भी की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना घरेलू, वाहन और औद्योगिक क्षेत्रों में गैस आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और आम नागरिकों को सस्ती एवं सुरक्षित ऊर्जा उपलब्ध होगी।

CG City Gas Project: पहली महिला उपभोक्ता से सीधा संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पहली महिला पीएनजी उपभोक्ता पूनम चौबे से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। पूनम ने बताया कि अब उन्हें गैस सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी और यह सुविधा अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह योजना प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाएगी।

तीन जिलों में शुरुआत, बढ़ेंगे सीएनजी स्टेशन

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों में सिटी गैस अवसंरचना का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई इबारत लिखी है और अब सीएनजी व पीएनजी के विस्तार से ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है, ताकि वाहन चालकों को सुलभ और किफायती ईंधन मिल सके।

ग्रीन एनर्जी विजन को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन एनर्जी विजन को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने तीनों जिलों के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का यह विस्तार विकास की नई कड़ी जोड़ रहा है।

होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ से अधिक राशि

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि होली से पहले किसानों के खातों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे त्योहार हर्षोल्लास से मना सकें। उन्होंने बताया कि बिलासपुर के बिल्हा में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे स्वयं शामिल होंगे और प्रदेशभर में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे।

मुख्यधारा से जुड़ रहे पूर्व नक्सली

आत्मसमर्पित नक्सलियों के विधानसभा पहुंचने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के लिए पूर्व नक्सली विधानसभा की कार्यवाही देख रहे हैं, जो राज्य में बदलते माहौल का संकेत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 03:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अब पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस! CM साय ने किया सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ, सिलेंडर की झंझट खत्म…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Historical Library Raipur: 1911 से 1971 तक ऐतिहासिक दस्तावेज जल्द होंगे ऑनलाइन, शोधार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

ऐतिहासिक दस्तावेज जल्द होंगे ऑनलाइन (photo source- Patrika)
Patrika Special News

बजट कार्यों की स्वीकृति पर सरकार–विपक्ष आमने-सामने

बजट कार्यों की स्वीकृति पर सरकार–विपक्ष आमने-सामने(photo-patrika)
रायपुर

होली त्योहार पर रेलवे की खास तैयारी! SECR जोन से चलेंगी 70 स्पेशल ट्रेनें

Holi Special Train: होली त्योहार पर रेलवे की खास तैयारी! (photo-patrika)
रायपुर

संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता?आज से नई दरें लागू

संपत्ति पंजीयन महंगा या सस्ता? 4 जिलों में बदली जमीन की गाइडलाइन दरें, आज से लागू(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, सुबह-शाम राहत

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दिया दस्तक, अगले 7 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह-शाम राहत(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.