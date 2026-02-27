अब पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस! CM साय ने किया सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ, सिलेंडर की झंझट खत्म…

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों में सिटी गैस अवसंरचना का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई इबारत लिखी है और अब सीएनजी व पीएनजी के विस्तार से ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की भी योजना है, ताकि वाहन चालकों को सुलभ और किफायती ईंधन मिल सके।