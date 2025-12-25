CG Breaking: कल्प कुंभ नगरी राजिम को मिला नगर पालिका का दर्जा, अधिसूचना जारी

CG Breaking: राजिम कल्प कुंभ नगरी राजिम को नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। शासन ने नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, राजिम का मौजूदा सीमा क्षेत्र ही नगर पालिका की सीमा रहेगा।