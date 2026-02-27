CG Teacher Recruitment 2026: अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती की तारीख घोषित, देखें शेड्यूल

CG Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। व्यापम ने वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 15 अक्टूबर 2025 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की गई हैं।