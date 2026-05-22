AIBE 21 Admit Card 2026: आज जारी! छत्तीसगढ़ के लॉ स्टूडेंट्स डाउनलोड करें हॉल टिकट, परीक्षा 7 जून को

छत्तीसगढ़ के लॉ छात्रों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)
AIBE 21 Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ के हजारों लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए आज अहम दिन है। Bar Council of India आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-21 (AIBE-XXI) के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर समेत प्रदेश के कई शहरों के अभ्यर्थी लंबे समय से इस एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र (https://www.allindiabarexamination.com) पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित होगी।
AIBE परीक्षा उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जरूरी है, जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही छात्रों को ‘Certificate of Practice (COP)’ मिलता है, जिससे वे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के योग्य बनते हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के लॉ कॉलेजों के सैकड़ों छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे।
AIBE परीक्षा पास करने के लिए—
100 अंकों की इस परीक्षा में संवैधानिक कानून, IPC, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन और अन्य कानूनी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।
नाम, फोटो और सिग्नेचर
रोल नंबर और आवेदन संख्या
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
परीक्षा की तारीख और समय
छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें। एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और वैध फोटो आईडी साथ ले जाना अनिवार्य है। मोबाइल, स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। AIBE अब पूरी तरह ओपन बुक नहीं है। परीक्षार्थी केवल Bare Acts ही साथ ले जा सकते हैं, जिनमें किसी तरह के नोट्स या मार्किंग नहीं होनी चाहिए।
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