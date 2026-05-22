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AIBE 21 Admit Card 2026: आज जारी! छत्तीसगढ़ के लॉ स्टूडेंट्स डाउनलोड करें हॉल टिकट, परीक्षा 7 जून को

AIBE 21 Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ के लॉ छात्रों के लिए बड़ी खबर! Bar Council of India आज AIBE 21 एडमिट कार्ड जारी करेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

May 22, 2026

AIBE 21 Admit Card 2026

छत्तीसगढ़ के लॉ छात्रों के लिए बड़ी खबर (photo source- Patrika)

AIBE 21 Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ के हजारों लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए आज अहम दिन है। Bar Council of India आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-21 (AIBE-XXI) के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर समेत प्रदेश के कई शहरों के अभ्यर्थी लंबे समय से इस एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र (https://www.allindiabarexamination.com) पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित होगी।

AIBE 21 Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ के लॉ छात्रों के लिए क्यों अहम है AIBE?

AIBE परीक्षा उन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जरूरी है, जो वकालत के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही छात्रों को ‘Certificate of Practice (COP)’ मिलता है, जिससे वे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के योग्य बनते हैं। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के लॉ कॉलेजों के सैकड़ों छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे।

पासिंग मार्क्स कितने चाहिए?

AIBE परीक्षा पास करने के लिए—

  • General और OBC वर्ग: 45% अंक
  • SC, ST और दिव्यांग वर्ग: 40% अंक

परीक्षा पैटर्न

100 अंकों की इस परीक्षा में संवैधानिक कानून, IPC, साइबर लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, टैक्सेशन और अन्य कानूनी विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।

एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

  1. AIBE Official Website: (https://www.allindiabarexamination.com) पर जाएं।
  2. “Admit Card (AIBE-XXI)” लिंक पर क्लिक करें।
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
  4. Submit पर क्लिक करें।
  5. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

AIBE 21 Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में क्या जरूर जांचें?

नाम, फोटो और सिग्नेचर
रोल नंबर और आवेदन संख्या
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा के दिन इन नियमों का रखें ध्यान

छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें। एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और वैध फोटो आईडी साथ ले जाना अनिवार्य है। मोबाइल, स्मार्टवॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। AIBE अब पूरी तरह ओपन बुक नहीं है। परीक्षार्थी केवल Bare Acts ही साथ ले जा सकते हैं, जिनमें किसी तरह के नोट्स या मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

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Published on:

22 May 2026 01:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / AIBE 21 Admit Card 2026: आज जारी! छत्तीसगढ़ के लॉ स्टूडेंट्स डाउनलोड करें हॉल टिकट, परीक्षा 7 जून को

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