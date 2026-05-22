AIBE 21 Admit Card 2026: आज जारी! छत्तीसगढ़ के लॉ स्टूडेंट्स डाउनलोड करें हॉल टिकट, परीक्षा 7 जून को

AIBE 21 Admit Card 2026: छत्तीसगढ़ के हजारों लॉ ग्रेजुएट्स और फाइनल ईयर के छात्रों के लिए आज अहम दिन है। Bar Council of India आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-21 (AIBE-XXI) के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर समेत प्रदेश के कई शहरों के अभ्यर्थी लंबे समय से इस एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र (https://www.allindiabarexamination.com) पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित होगी।