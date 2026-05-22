Youth Congress Election: युवा कांग्रेस चुनाव की हलचल तेज, सदस्य बनने देने होंगे 50 की जगह 75 रुपए, छह लोगों के लिए डाले जाएंगे वोट

छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस का चुनाव सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इसकी अहमियत कई कारणों से बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2023 में सत्ता गंवाने के बाद संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। युवा कांग्रेस चुनाव के जरिए जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक नए चेहरों को मौका मिलेगा। 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने युवा नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है। पहले भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और चुनावी प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया दिल्ली के विशेष टीम की निगरानी में होती है।