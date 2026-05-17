Patrika Interview: जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष चुनाव में दिनेश देवांगन को मिली जीत, बोले- हार ने सिखाई मेहनत, जीत ने दी जिम्मेदारी

Patrika Interview: ताबीर हुसैन. नव निर्वाचित जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने अपनी जीत को अधिवक्ताओं के विश्वास और समर्थन की जीत बताया। लंबे समय तक नवापारा-राजिम से रायपुर तक संघर्षपूर्ण सफर तय करने वाले दिनेश देवांगन ने कहा कि हार ने उन्हें मेहनत करना सिखाया, जबकि जीत ने बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराया। उन्होंने अधिवक्ताओं से किए गए वादों को 'इरादा' बताते हुए उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। ( Chhattisgarh News) पत्रिका से खास बातचीत के दौरान उन्होंने पार्किंग समस्या को सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि विरोधों के बावजूद समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।