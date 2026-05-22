नवतपा से पहले ही तपने लगा छत्तीसगढ़, इन जिलों में चलेगी लू, दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल

Chhattisgarh Weather Update(photo-patrika)
Chhattisgarh Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी ने मई के अंतिम दिनों में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नवतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश के कई जिलों में सूरज आग बरसा रहा है। राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को भीषण गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। दिनभर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया। राजधानी रायपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि माना क्षेत्र में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालत यह रही कि कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम नजर आए। देर रात तक गर्म हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज रायपुर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। आसमान मुख्यतः साफ रहने के कारण सूरज की तपिश सीधे जमीन पर पड़ रही है, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और राजनांदगांव जिलों में एक-दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है।
इन इलाकों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया जा सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं जनजीवन पर असर डाल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में यलो अलर्ट भी जारी किया है, जहां गर्मी का असर लगातार बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में एक-दो स्थानों पर हीटवेव जैसी स्थिति बन सकती है। इन क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ तेज गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने, पर्याप्त पानी पीने और दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है।
गुरुवार को राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में दोपहर के समय सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम दिखाई दी। गर्मी का असर सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों, डिलीवरी बॉय और खुले आसमान के नीचे काम करने वाले लोगों पर देखने को मिला। कई लोग सिर ढंककर और चेहरे को कपड़े से बांधकर धूप से बचने की कोशिश करते नजर आए।
विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर में पानी की कमी होने से चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी गई है।
भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों के लिए विशेष एडवायजरी जारी की है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच।
मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। धूप में बाहर निकलते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर व चेहरे को कपड़े या टोपी से ढंककर रखने की सलाह दी गई है।
साथ ही छोटे बच्चों और बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने पर विशेष जोर दिया गया है। मौसम विभाग ने खाली पेट घर से बाहर न निकलने और लंबे समय तक धूप में रहने से बचने की अपील भी की है, ताकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं हैं। अगले कुछ दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। नवतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी और अधिक तीखी होने के आसार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार बढ़ते तापमान के कारण इस बार गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा असर दिखा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
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