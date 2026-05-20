छत्तीसगढ़ में Pre-Monsoon से पहले का झटका! इन इलाकों में है लू जैसे हालात, जानें रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के साथ-साथ रात में भी राहत नहीं मिल रही है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर यानी हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में लोगों को तेज धूप और लू से बचने की सलाह दी गई है।