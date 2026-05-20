छत्तीसगढ़ में Pre-Monsoon से पहले का झटका! इन इलाकों में है लू जैसे हालात, जानें रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम

Chhattisgarh Heatwave Alert(photo-patrika)
Chhattisgarh Heatwave Alert: छत्तीसगढ़ में गर्मी और उमस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के साथ-साथ रात में भी राहत नहीं मिल रही है। पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन इससे तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर यानी हीटवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका है। ऐसे में लोगों को तेज धूप और लू से बचने की सलाह दी गई है।
मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिला। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। इस दौरान Bilaspur प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। हालांकि यहां भी दिन में उमस और गर्म हवाओं का असर महसूस किया गया।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वर्तमान में कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनके कारण प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
इसके साथ ही एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक तथा दूसरी द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से लक्षद्वीप तक फैली हुई है। इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से फिलहाल प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में दक्षिण भारत, विशेषकर Kerala तक मानसून पहुंच सकता है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना है, जिसके तहत कई इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्री-मानसून बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसके पहले तापमान में तेजी से वृद्धि होने के आसार बने हुए हैं।
मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार Raipur में आज मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दिनभर तेज धूप और उमस का असर बना रह सकता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शहर का अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
खासकर दोपहर के समय गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने, शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेने तथा हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है।
लगातार बढ़ती गर्मी और उमस को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर गर्मी का असर अधिक पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तेज धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ लेने, हल्के एवं सूती कपड़े पहनने तथा बाहर जाते समय सिर को ढककर रखने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा लंबे समय तक खाली पेट न रहने और शरीर में पानी की कमी न होने देने पर भी जोर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में तापमान और बढ़ सकता है, ऐसे में लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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