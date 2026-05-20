Heat Wave in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आज से अगले पांच दिनों तक गर्मी और उमस का टार्चर,10 जून को पहुंचेगा मानसून

Heat Wave in Chhattisgarh: राजधानी समेत मध्य छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में 20 से 25 मई तक लू चलने की संभावना है। अगले 4 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक चढ़ेगा। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के कारण कहीं भी अंधड़ चलने या बारिश होने के आसार नहीं है। भीषण गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। इस दौरान उमस का प्रकोप भी बना रहेगा। पिछले 18 दिन भीषण गर्मी से राहत के बाद अब राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश झुलसेगा। राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी व बारिश के बाद बढ़ी उमस से लोग बेहाल है। हवा में नमी की मात्रा होने से ये स्थिति बनी है।