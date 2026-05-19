ओवरटाइम घोटाले की 5 हजार पन्नों वाली चार्जशीट पेश, अनवर ढेबर समेत 12 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें

जांच एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि फर्जी वाउचर तैयार कर विभिन्न मैनपावर एजेंसियों को कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम, बोनस, अतिरिक्त चार दिन के कार्य भुगतान और सर्विस चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपये जारी किए गए। जांच में सामने आया कि यह राशि वास्तविक कर्मचारियों तक नहीं पहुंची, बल्कि कथित तौर पर कमीशनखोरी और सिंडिकेट के आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल की गई।