Bharatmala Scam: EOW की बड़ी कार्रवाई! 3 पटवारियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल, जानें मामला…

Bharatmala Scam: ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 सी, 12 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 471, 420, 120-बी के तहत लोक सेवकों, मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों पर भारतमाला परियोजना रायपुर-विशाखापट्टनम प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण मामले में शासन द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुनः शासन को बेचकर मुआवजा देने में आपराधिक षडयंत्र करने, निजी भूमि का गलत मुआवजा देने, बैकडेट में बंटवारा एवं म्यूटेशन करने, भूमि स्वामी के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा देने तथा निजी भूमि का गलत मुआवजा देकर उसे टुकड़ों एवं उपविभागों में बांटकर शासन को हानि पहुंचाने का आरोप है।