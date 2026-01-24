24 जनवरी 2026,

रायपुर

Bharatmala Scam: EOW की बड़ी कार्रवाई! 3 पटवारियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल, जानें मामला…

Bharatmala Scam: EOW ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों की वजह से सरकार को करीब 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 24, 2026

भारतमाला मुआवजा घोटाला (photo source- Patrika)

भारतमाला मुआवजा घोटाला (photo source- Patrika)

Bharatmala Scam: EOW ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाले में पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों की वजह से सरकार को करीब 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

Bharatmala Scam: भारतमाला मुआवजा घोटाला

EOW ने भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवज़ा घोटाले में अपनी पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें आरोपियों की वजह से सरकार को 40 करोड़ रुपए का नुकसान होने का खुलासा हुआ है। चार्जशीट में तीन आरोपियों के नाम हैं: दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन और बसंती धृतलहरे।

मुख्य बिंदु

ब्यूरो में रजिस्टर्ड क्राइम नंबर 30/2025 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1988 (2018 में बदला गया) के सेक्शन 7C, 12 और इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 409, 467, 471, 420, और 120B के तहत है।

दिनेश पटेल, लेखराम देवांगन, और बसंती घृतलहरे को 29 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था; उनके खिलाफ 24 जनवरी, 2026 को माननीय स्पेशल कोर्ट (CrPC), रायपुर में पहला सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जा रहा है। तीनों आरोपियों से जुड़े मामलों से पहली नज़र में सरकार को कुल ₹39,65,89,257 (लगभग ₹40 करोड़) का फाइनेंशियल नुकसान होने का पता चलता है; मामले के दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है।

Bharatmala Scam: ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 सी, 12 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 471, 420, 120-बी के तहत लोक सेवकों, मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं अन्य व्यक्तियों पर भारतमाला परियोजना रायपुर-विशाखापट्टनम प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण मामले में शासन द्वारा अधिग्रहित भूमि को पुनः शासन को बेचकर मुआवजा देने में आपराधिक षडयंत्र करने, निजी भूमि का गलत मुआवजा देने, बैकडेट में बंटवारा एवं म्यूटेशन करने, भूमि स्वामी के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा देने तथा निजी भूमि का गलत मुआवजा देकर उसे टुकड़ों एवं उपविभागों में बांटकर शासन को हानि पहुंचाने का आरोप है।

Bharatmala Scam: जांच के दौरान पता चला कि दिनेश पटेल (तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 49, ग्राम नायकबांधा), लेखराम देवांगन (तत्कालीन पटवारी, ग्राम टोकरो, हल्का नंबर 24) और बसंती घृतलहरे (तत्कालीन पटवारी, ग्राम भेलवाडीह) को 29 अक्टूबर 2025 को सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और भू-माफियाओं/निजी लोगों के साथ मिलकर भारतमाला प्रोजेक्ट से प्रभावित ज़मीन के मालिकों के खातों के पिछली तारीख से बंटवारे और नामांतरण के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

रायपुर

छत्तीसगढ़

