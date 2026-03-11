गैस कंपनियों ने डीलरों को कमर्शियल सिलेंडर रोकने के दिए निर्देश, होटल संचालकों और उद्योगपतियों में हड़कंप

बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निजी बॉटलिंग कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एस्सार ग्रुप और गो गैस को भी आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब एलपीजी की बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑइल कॉपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड ही करेंगी। इसमें निजी बॉटलिंग कंपनियों जैसे रिलायंस, एस्सार ग्रुप और गो गैस को भी एलपीजी आपूर्ति पर रोक लगाने का आदेश दिए गए हैं।