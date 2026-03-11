Chhattisgarh Weather: मार्च में ही झुलसाने लगी गर्मी, प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर, इन जिलों में लू जैसे हालात

बुधवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 38 व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दक्षिण झारखंड व उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर समुद्र तल से डेढ़ किमी की ऊंचाई पर चक्रवात बना हुआ है। वहीं, एक अन्य सिस्टम द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से मंगलवार की दोपहर दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना थी, लेकिन नहीं हुई।