Raipur News: रायपुर की 6 बड़ी सोसायटी में पहुंचा पाइपलाइन नेटवर्क, अब गैस खत्म हुई तो 2 मिनट में होगा रिफिल

कंपनी अधिकारियों ने बताया कि गैस पाइपलाइन बिछाने से पहले ग्राउंड पैनेट्रेटिंग रडार सिस्टम (जीपीआर) के जरिए जमीन के भीतर पहले से मौजूद पाइपलाइन, केबल और अन्य संरचनाओं की जांच की जा रही है। इसके बाद होरिजेंटल डायमेंशनल ड्रिलिंग मशीन (एचडीडी) के जरिए 32 एमएम की एमडीपी पाइप बिछाई जा रही है। मुख्य लाइन से घरों तक गैस पहुंचाने के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप (जीआई) का उपयोग किया जा रहा है, जिसे सीधे रसोई तक जोडऩे के बाद बीच में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर ऐसा कि गैस खत्म होने के बाद रिचार्ज करने पर 2 मिनट के भीतर सप्लाई दोबारा शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मीटर में मोबाइल सिम लगा होगा, जिसमें रिचार्ज की सुविधा मिलेगी।