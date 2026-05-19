Raipur AIIMS: दुनिया में एम्स रायपुर की 39वीं रैंकिंग, देश में मिला छठवां स्थान, लेकिन फिर भी मरीज परेशान

संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों में मध्य भारत की पहली सरकारी रोबोटिक सर्जरी सुविधा देवहस्त, प्रदेश की पहली बीएसएल-3 लैब की स्थापना, किडनी ट्रांसप्लांट, प्रदेश का पहला पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांट, एडवांस न्यूक्लियर मेडिसिन सुविधाओं का विस्तार, दूसरी कार्डियक कैथ लैब का शुभारंभ, एडवांस एआई लैब की स्थापना तथा सर्जिकल आंकोलॉजी विभाग की शुरुआत शामिल हैं। प्रबंधन का कहना है कि बायोमेडिकल नवाचार, अनुसंधान सहयोग, एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब, आपदा प्रबंधन तैयारी और जनस्वास्थ्य पहलों के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. अशोक जिंदल इस उपलब्घि के लिए सभी डॉक्टरों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की सराहना की है।