ऑटो-ई रिक्शा के लिए नया नियम, बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर नहीं चल सकेंगे वाहन, इस दिन से शुरू होगा विशेष पंजीयन अभियान

Auto Registration Drive 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में संचालित ऑटो और ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 19 मई से विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी वाहनों का अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा और बाद में उन्हें जोनवार संचालित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और जाम की समस्या कम होगी।