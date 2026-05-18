ऑटो-ई रिक्शा के लिए नया नियम, बिना रजिस्ट्रेशन सड़क पर नहीं चल सकेंगे वाहन, इस दिन से शुरू होगा विशेष पंजीयन अभियान

अब बिना पंजीयन नहीं दौड़ेंगे ऑटो-ई रिक्शा (फोटो सोर्स- iStock)
Auto Registration Drive 2026: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में संचालित ऑटो और ई-रिक्शा को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 19 मई से विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी वाहनों का अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा और बाद में उन्हें जोनवार संचालित किया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और जाम की समस्या कम होगी।
रायपुर में लंबे समय से ऑटो और ई-रिक्शा के अनियमित संचालन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बिना तय रूट के वाहन चलने से आए दिन जाम की स्थिति बनती है। कई बार लोगों को घंटों सड़क पर फंसे रहना पड़ता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिना पंजीयन वाले किसी भी ऑटो या ई-रिक्शा को शहर की सड़कों पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान के दौरान विशेष निगरानी भी रखी जाएगी।
वहीं वाहन चालकों की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। इसके तहत क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया गया है। चालक क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वाहन नंबर और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी।
अभियान पूरा होने के बाद शहर में चल रहे सभी ऑटो और ई-रिक्शा का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे प्रशासन को वाहनों की निगरानी और नियंत्रण करने में आसानी होगी। साथ ही यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सा वाहन किस जोन में संचालित हो रहा है।
नई व्यवस्था के लागू होने से ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मदद मिलेगी। डिजिटल डेटा के जरिए अवैध वाहनों की तुरंत पहचान की जा सकेगी और यातायात व्यवस्था पर रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी। इस पहल से राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
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