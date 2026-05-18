Anil Tuteja Bail: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, छत्तीसगढ़ आने पर लगी रोक

पूर्व IAS अनिल टुटेजा को मिली जमानत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Anil Tuteja Bail: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब और डीएमएफ घोटाला मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टुटेजा की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें बेल दे दी।
बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची भी शामिल थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अनिल टुटेजा को जमानत दी। सूत्रों के मुताबिक, जमानत की शर्तों के तहत अनिल टुटेजा फिलहाल छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही मामले से जुड़े गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करने की हिदायत भी दी गई है।
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