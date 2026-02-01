19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG DMF Scam: ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार, आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड

CG DMF Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित DMF घोटाले में ACB-EOW ने आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 25 फरवरी तक 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 19, 2026

आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार (photo source- Patrika)

आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार (photo source- Patrika)

CG DMF Scam: ACB-EOW ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट) स्कैम में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सतपाल सिंह छाबड़ा को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 25 फरवरी तक छह दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

CG DMF Scam: नियमों की अनदेखी

जांच टीम को मिले डॉक्यूमेंट्स और सबूतों से पता चला कि DMF फंड से चलाई जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी स्कीमों में नियमों को तोड़कर फाइनेंशियल गड़बड़ियां की गईं, जिससे सरकार को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने एक कथित सिंडिकेट के साथ मिलकर – जिसमें कथित तौर पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और बिजनेसमैन शामिल थे – एक क्रिमिनल साज़िश की और स्कीमों को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी और सही प्रोसेस को नज़रअंदाज़ किया।

CG DMF Scam: 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में छाबड़ा

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर कैश और अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये का गैर-कानूनी कमीशन लिया। जांच के दौरान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल सबूत और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जांच करने पर उसके शामिल होने के काफी सबूत मिले।

इन बातों के आधार पर, ACB-EOW ने 19 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सतपाल सिंह छाबड़ा को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस मामले के दूसरे संदिग्धों और उससे जुड़े पहलुओं की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 06:51 pm

Published on:

19 Feb 2026 06:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG DMF Scam: ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार, आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Liquor Scam: EOW की बड़ी कार्रवाई! पूर्व सहायक आयुक्त तोमर गिरफ्तार, 28 फरवरी तक रहेंगे रिमांड पर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला (photo source- Patrika)
रायपुर

बिजली बकाया पर सरकार सख्त

CG Electricity News: बिजली बकाया पर सरकार सख्त, एडवांस जमा किए बिना नहीं लगेंगे स्मार्ट मीटर(photo-patrika)
रायपुर

कैंसर से हार गईं रायपुर में पली-बढ़ीं मशहूर एक्ट्रेस प्रवीणा देशपांडे, सलमान खान के साथ रेडी में किया था काम

praveena deshpande passes away
रायपुर

जल संकट के बीच निगम की कार्रवाई, 750 फ्लैटों में काटे कनेक्शन

जल संकट के बीच निगम की कार्रवाई, 750 फ्लैटों में काटे कनेक्शन, रहवासी बोले- ये कैसा न्याय?(photo-patrika)
रायपुर

दो हफ्ते में जमीन दो बार बिकी, मृतक के नाम रजिस्ट्री ने खड़ा किया कई सवाल

दो हफ्ते में जमीन दो बार बिकी, मृतक के नाम रजिस्ट्री ने खड़ा किया कई सवाल, जानें पूरा मामला...(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.