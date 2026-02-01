CG DMF Scam: ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार, आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड

जांच टीम को मिले डॉक्यूमेंट्स और सबूतों से पता चला कि DMF फंड से चलाई जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी स्कीमों में नियमों को तोड़कर फाइनेंशियल गड़बड़ियां की गईं, जिससे सरकार को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने एक कथित सिंडिकेट के साथ मिलकर – जिसमें कथित तौर पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और बिजनेसमैन शामिल थे – एक क्रिमिनल साज़िश की और स्कीमों को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी और सही प्रोसेस को नज़रअंदाज़ किया।