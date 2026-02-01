CG DMF Scam: ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार, आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड

आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा गिरफ्तार (photo source- Patrika)
CG DMF Scam: ACB-EOW ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित DMF (डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट) स्कैम में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने सतपाल सिंह छाबड़ा को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 25 फरवरी तक छह दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।
जांच टीम को मिले डॉक्यूमेंट्स और सबूतों से पता चला कि DMF फंड से चलाई जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी स्कीमों में नियमों को तोड़कर फाइनेंशियल गड़बड़ियां की गईं, जिससे सरकार को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने एक कथित सिंडिकेट के साथ मिलकर – जिसमें कथित तौर पर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और बिजनेसमैन शामिल थे – एक क्रिमिनल साज़िश की और स्कीमों को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी और सही प्रोसेस को नज़रअंदाज़ किया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर कैश और अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये का गैर-कानूनी कमीशन लिया। जांच के दौरान, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिजिटल सबूत और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरह जांच करने पर उसके शामिल होने के काफी सबूत मिले।
इन बातों के आधार पर, ACB-EOW ने 19 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सतपाल सिंह छाबड़ा को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इस मामले के दूसरे संदिग्धों और उससे जुड़े पहलुओं की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग