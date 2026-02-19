जल संकट के बीच निगम की कार्रवाई, 750 फ्लैटों में काटे कनेक्शन, रहवासी बोले- ये कैसा न्याय?

निगम रिकॉर्ड के मुताबिक इस रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर 9 लाख 95 हजार रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। कई नोटिस जारी होने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि मौके पर स्थिति कुछ अलग ही नजर आई। रहवासियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से फ्लैटों में पानी की आपूर्ति बंद है। ऐसे में “सूखे नल” का कनेक्शन काटना केवल कागजी कार्रवाई जैसा प्रतीत होता है।