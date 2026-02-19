EOW चीफ अमरेश मिश्रा समेत 3 अफसरों के खिलाफ परिवाद खारिज, जमकर बहस के बाद जेएमएफसी ने सुनाया फैसला

परिवाद की स्वीकार्यता के लिए रायपुर कोर्ट में परिवादी और बचाव पक्ष (राज्य सरकार ) के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। अधिवक्ता रवि शर्मा ईओडब्ल्यू और फैजल रिजवी परिवादी की ओर से पेश हुए थे। अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद के विचारण पर आपत्ति करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट से कहा कि,यह अदालत इस परिवाद को किसी भी स्तर पर सुन नहीं सकती। यह क्षेत्राधिकार का मामला है। जिनके विरुध्द यह परिवाद लाया गया है वे शासन का काम कर रहे थे और ऐसे में शासकीय सेवक को मिलने वाली सुरक्षा उपलब्ध है।