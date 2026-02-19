19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

EOW चीफ अमरेश मिश्रा समेत 3 अफसरों के खिलाफ परिवाद खारिज, जमकर बहस के बाद जेएमएफसी ने सुनाया फैसला

CG News: ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ पेश किए गए परिवाद को कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Feb 19, 2026

कोर्ट, पत्रिका फोटो

कोर्ट, पत्रिका फोटो

CG News: ईओडब्ल्यू चीफ अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ पेश किए गए परिवाद को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा बेक ने कहा कि विचारण का अधिकार न्यायालय को नहीं है इसलिए परिवाद निरस्त किया जाता है। यह फैसला परिवाद के गुण-दोष पर नहीं बल्कि अदालत के विचारण का क्षेत्राधिकार उनके पास नहीं है।

जेएमएफसी की अदालत में परिवादी पक्ष ने आरोप लगाया था कि एसीबी के अधिकारियों ने कूट रचना कर धारा 164 के तहत कथन दर्ज कराए थे। परिवादी ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए अदालत से अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष (राज्य सरकार) की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने तर्क दिया कि यह मामला कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। संबंधित अधिकारी अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, इसलिए उन्हें वैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

जमकर बहस हुई

परिवाद की स्वीकार्यता के लिए रायपुर कोर्ट में परिवादी और बचाव पक्ष (राज्य सरकार ) के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। अधिवक्ता रवि शर्मा ईओडब्ल्यू और फैजल रिजवी परिवादी की ओर से पेश हुए थे। अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद के विचारण पर आपत्ति करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट से कहा कि,यह अदालत इस परिवाद को किसी भी स्तर पर सुन नहीं सकती। यह क्षेत्राधिकार का मामला है। जिनके विरुध्द यह परिवाद लाया गया है वे शासन का काम कर रहे थे और ऐसे में शासकीय सेवक को मिलने वाली सुरक्षा उपलब्ध है।

यह परिवाद उस व्यक्ति ने दायर किया है जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है। अधिवक्ता रिजवी ने इसका विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि मामले की सुनवाई यह अदालत कर सकती है। यहां क्षेत्राधिकार का मामला ही नहीं है क्योंकि यह परिवाद किसी अदालत से खिलाफ नहीं यह एक अपराध की सूचना दे रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 08:22 am

Published on:

19 Feb 2026 08:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / EOW चीफ अमरेश मिश्रा समेत 3 अफसरों के खिलाफ परिवाद खारिज, जमकर बहस के बाद जेएमएफसी ने सुनाया फैसला

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच… पंचायतों में बनेंगे 368 महतारी सदन, 100 करोड़ की मंजूरी

महिलाओं को मिलेगा नया सशक्त मंच (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव का गणित साफ, भाजपा-कांग्रेस को मिलेगी 1-1 सीट, जानें क्या है जीत का फॉर्मूला!

चुनाव। (फोटो- newsonair.gov.in)
रायपुर

CGPSC का सख्त ऐलान! परीक्षा केंद्र में जूता-मोजा और स्मार्ट वॉच समेत इन वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध

CGPSC का सख्त ऐलान (photo source- Patrika)
रायपुर

मौदहापारा संडे बाजार: दुकान लगाने वालों को दिखाना होगा ID प्रूफ, मेयर की सख्त हिदायत

रायपुर

छत्तीसगढ़ रंगमंच के दिग्गज डॉ. कुंजबिहारी शर्मा का निधन, कलाकारों में शोक, CM साय ने जताया दुःख

डॉ कुंजबिहारी शर्मा का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.