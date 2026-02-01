CGPSC का सख्त ऐलान! परीक्षा केंद्र में जूता-मोजा और स्मार्ट वॉच समेत इन वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध

CGPSC New Rules 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने आगामी परीक्षाओं के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जा सकती है और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। परीक्षा में प्रवेश अस्थायी होगा, इसलिए उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है।