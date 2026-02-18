दुर्लभ लूपस बीमारी व बांबे ब्लड ग्रुप से जूझ रही महिला को मिला नया जीवन, रायपुर एम्स में हुआ सफल उपचार

धीरे-धीरे उसके अंगों की कार्यक्षमता में सुधार होने लगा, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति गंभीर बनी रही। इसके बाद मनोचिकित्सकों और एक न्यूरोलॉजिस्ट सहित बहु-विषयक टीम ने इलेक्ट्रोकोन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) शुरू की। आठ सत्रों और दवाओं के संयोजन से वह धीरे-धीरे फिर से बोलने लगी। दो महीने के गहन उपचार के बाद उसे दिसंबर 2025 में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। फरवरी में वह पुनः ओपीडी में आई, तब आत्मविश्वास से चलती हुई और अपने शिशु को गोद में लिए हुए।