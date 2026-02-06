CG News: एम्स में फर्जी डॉक्टर, एप्रान पहनकर अस्पताल में घूमते हुए युवक-युवती पकड़े गए

इस दौरान दोनों ने कई मरीजों को इलाज के नाम पर भ्रमित भी किया। इसका खुलासा 4 फरवरी को हुआ। जब फर्जी डॉक्टर फ्लीबोटोमी एरिया में घूम रहा था। कुछ सुरक्षाकर्मियों ने संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की। इसके बाद वह पकड़ा गया। बाद में युवती को भी पुलिस के हवाले किया गया। आमानाका पुलिस ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में उसे और युवती को थाने से ही छोड़ दिया गया। इससे पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके पीछे बड़े रैकेट की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण इलाके के मरीजों को दूसरे अस्पतालों और डाग्यनोसिस सेंटरों में जाने के लिए बरगलाया जाता है। दोनों का उसी रैकेट से लिंक होने की आशंका है।