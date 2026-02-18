Smart Meter को लेकर 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने दिए फीडबैक, किसने क्या कहा, जानिए..

डीडीनगर रायपुर की उपभोक्ता सुधा उपाध्याय ने फीडबैक फार्म में बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद हमारे मोबाइल में मोर बिजली एप के जरिए हर आधे घंटे के अंतराल में हो रही खपत को देख सकते हैं। इससे मुझे अपने घर में यह पता लगा कि किस समय खपत अधिक हो रही है और उसके आधार पर अनावश्यक चल रहे बिजली उपकरणों को बंद करके बिजली बिल घटाया जा सकता है। बंजारी नगर के गुरुचरण साहू ने बताया कि इसे लगाने से समय पर रीडिंग का पता लग जाता है।