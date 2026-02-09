9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Electricity: बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई सुविधा, मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर और…

CG Electricity: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी। इसके लिए सोमवार से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Feb 09, 2026

CG electricity bill

अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल (File photo Patrika )

CG Electricity: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी। इसके लिए सोमवार से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनके मोबाइल में स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ बताए जाएंगे।

एक ऐप में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, वहां डेमोस्ट्रेशन भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। उपभोक्तओं को मोबाइल के माध्यम से स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत को देखने और उनके अनुसार ऊर्जा की बचत करने का तरीका सिखाया जाएगा।

CG Electricity: अस्थाई सहायता केंद्र व हेल्फ डेस्क भी

नगरीय निकाय व पंचायत स्तर पर स्मार्ट मीटर पखवाड़े अंतर्गत उपभोक्ताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और लघु वीडियो जैसे आईईसी सामग्री का प्रसार, मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन में सहायता, लाइव डेमो, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अस्थायी सहायता केंद्र व हेल्प डेस्क की स्थापना, नगर पालिका, पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं और उपभोक्ता फीडबैक सर्वे आयोजित किए जाएंगे।

एक क्लिक में ये जानकारियां

-अग्रिम भुगतान की सुविधा
-रीयल-टाइम बैलेंस की जानकारी
-बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण
-सही व पारदर्शी बिलिंग, विवादों में कमी
-लो-बैलेंस व असामान्य खपत की सूचना
-आसान रिचार्ज सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सुधार

23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा

देशभर में लग चुके स्मार्ट मीटर- 5 करोड़

छत्तीसगढ़ में इतने लग चुके
मीटर - कुल उपभोक्ता- इतने लग चुके
फीडर मीटर- 5854-5854
वितरण ट्रांसफार्मर-245424 -69135
कन्ज्यूमर- 5563405 -3331815
सरकारी विभाग- 172597- 119785

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 01:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Electricity: बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई सुविधा, मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर और…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dhan Kharidi: महासमुंद के किसानों ने मारी बाजी, 30 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान, देखें टॉप-10 जिलों के नाम

mahasamund farmers
रायपुर

Amit Shah Raipur Visit: नक्सलवाद अंतिम दौर में, 31 मार्च 2026 तक देश होगा नक्सल-मुक्त: अमित शाह

नक्सलवाद अंतिम दौर में (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: पुलिस कमिश्नरी लागू… कलेक्ट्रेट परिसर में 30 करोड़ की बिल्डिंग निर्माण में देरी, डिजाइन पर पुनर्विचार

कलेक्ट्रेट परिसर में 30 करोड़ की बिल्डिंग निर्माण में देरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

भूपेश बघेल की सरकार ने माओवादी आतंक को दिया संरक्षण, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं… अमित शाह ने कही बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Photo:@BJP4India/X)
रायपुर

Indian Railways: छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार, 51 हजार करोड़ से इन परियोजनाओं पर हो रहा काम, देखें

छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास को रफ्तार। फोटो सोर्स-AI
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.