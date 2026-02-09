CG Electricity: बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई सुविधा, मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर और…

अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल (File photo Patrika )
CG Electricity: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी। इसके लिए सोमवार से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनके मोबाइल में स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ बताए जाएंगे।
एक ऐप में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, वहां डेमोस्ट्रेशन भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। उपभोक्तओं को मोबाइल के माध्यम से स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत को देखने और उनके अनुसार ऊर्जा की बचत करने का तरीका सिखाया जाएगा।
नगरीय निकाय व पंचायत स्तर पर स्मार्ट मीटर पखवाड़े अंतर्गत उपभोक्ताओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और लघु वीडियो जैसे आईईसी सामग्री का प्रसार, मोबाइल ऐप इंस्टॉलेशन में सहायता, लाइव डेमो, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अस्थायी सहायता केंद्र व हेल्प डेस्क की स्थापना, नगर पालिका, पंचायत स्तर पर कार्यशालाएं और उपभोक्ता फीडबैक सर्वे आयोजित किए जाएंगे।
-अग्रिम भुगतान की सुविधा
-रीयल-टाइम बैलेंस की जानकारी
-बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण
-सही व पारदर्शी बिलिंग, विवादों में कमी
-लो-बैलेंस व असामान्य खपत की सूचना
-आसान रिचार्ज सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सुधार
23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा
देशभर में लग चुके स्मार्ट मीटर- 5 करोड़
छत्तीसगढ़ में इतने लग चुके
मीटर - कुल उपभोक्ता- इतने लग चुके
फीडर मीटर- 5854-5854
वितरण ट्रांसफार्मर-245424 -69135
कन्ज्यूमर- 5563405 -3331815
सरकारी विभाग- 172597- 119785
