CG Electricity: बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई सुविधा, मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर और…

CG Electricity: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। इसके साथ ही कंपनी स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी। इसके लिए सोमवार से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनके मोबाइल में स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ बताए जाएंगे।