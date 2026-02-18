18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Political News: प्रशासन के लोग ही हिंसा पर उतर आए… कुसमी घटना पर भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी

CG Political News: एसडीएम पर आदिवासी किसान से मारपीट और उसकी मौत के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भूपेश बघेल ने घटना को कानून-व्यवस्था की विफलता बताते हुए सरकार और अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 18, 2026

भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी (photo source- Patrika)

भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी (photo source- Patrika)

CG Political News: बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में एसडीएम पर आदिवासी किसान से मारपीट और उसकी मौत के आरोपों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का उदाहरण बताया है।

CG Political News: प्रशासनिक अधिकारी ही हिंसा पर उतर आए

पंजाब दौरे से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ही हिंसा पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु देव सरकार के अधीन विभागों के कुछ अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और एक बुजुर्ग आदिवासी किसान की पिटाई से मौत बेहद गंभीर मामला है।

CG Political News: बघेल ने शराब दुकानों को लेकर भी सरकार को घेरा

इसके साथ ही उन्होंने होली के दौरान शराब दुकानों को खुले रखने के फैसले पर भी सरकार को घेरा। बघेल ने कहा कि सरकार को त्योहारों और लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं है। उनके अनुसार, होली जैसे पर्व पर भी शराब बिक्री की अनुमति देना यह दर्शाता है कि सरकार का ध्यान सिर्फ राजस्व पर है, जनभावनाओं पर नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 03:04 pm

Published on:

18 Feb 2026 03:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Political News: प्रशासन के लोग ही हिंसा पर उतर आए… कुसमी घटना पर भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ रंगमंच के दिग्गज डॉ. कुंजबिहारी शर्मा का निधन, कलाकारों में शोक, CM साय ने जताया दुःख

डॉ कुंजबिहारी शर्मा का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर

दुर्लभ लूपस बीमारी व बांबे ब्लड ग्रुप से जूझ रही महिला को मिला नया जीवन, रायपुर एम्स में हुआ सफल उपचार

Raipur AIIMS
रायपुर

घटती हरियाली और बढ़ते कंक्रीट के बीच ‘अंगूर वाली आंटी’ की अनोखी पहल, रायपुर की छत पर उग रही उम्मीद की बेल, जानें कैसे?

रायपुर में ‘अंगूर वाली आंटी’ बनीं हरियाली की मिसाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Smart Meter को लेकर 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने दिए फीडबैक, किसने क्या कहा, जानिए..

रायपुर

रायपुर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का झांसा, RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी

RTO एजेंट से 17.15 लाख की ठगी(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.