CG Political News: प्रशासन के लोग ही हिंसा पर उतर आए… कुसमी घटना पर भूपेश बघेल की तल्ख टिप्पणी

पंजाब दौरे से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ही हिंसा पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु देव सरकार के अधीन विभागों के कुछ अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और एक बुजुर्ग आदिवासी किसान की पिटाई से मौत बेहद गंभीर मामला है।