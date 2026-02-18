छत्तीसगढ़ रंगमंच के दिग्गज डॉ. कुंजबिहारी शर्मा का निधन, कलाकारों में शोक, CM साय ने जताया दुःख

डॉ. कुंजबिहारी शर्मा छत्तीसगढ़ के रंगमंच जगत का एक प्रतिष्ठित नाम थे। वे कई दशकों से नाट्य गतिविधियों से जुड़े रहे और उन्होंने प्रदेश में लोक और समकालीन रंगमंच के बीच सेतु का कार्य किया। उनकी संस्था ‘रूपक’ ने न केवल नाटकों का मंचन किया, बल्कि प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को रंगकर्म से जोड़ा। उन्हें रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘हबीब तनवीर सम्मान’ से सम्मानित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ में रंगकला के क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।